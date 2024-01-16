Авария на подстанции в Белгородской области: 10 тысяч человек остались без света

В Белгородской области 10 тыс. человек остались без света. Авария произошла на подстанции в Грайворонском городском округе.

"Без света временно остаются порядка 10 тысяч абонентов — это более 10 населенных пунктов, включая Грайворон. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам: сейчас перезапитывают абонентов от других подстанций", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в ближайшее время свет появится у примерно половины абонентов Грайворона.

Ранее Гладков сообщил, что коммунальщики не успевают устранить последствия аварии на теплотрассе в Старом Осколе, где без тепла накануне остались несколько тысяч человек. Новый ориентировочный срок подключения – вечер вторника.