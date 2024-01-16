Евгений Куйвашев выпал из ТОП-10 лучших губернаторов России

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев не смог попасть в ТОП-10 лучших губернаторов по версии центра "Рейтинг". В отличие от предыдущих лет, эксперты почти не уделили внимания свердловскому главе, предпочтя порассуждать об успехах и провалах других.

Годом ранее Куйвашев занимал девятое место в рейтинге, однако, по итогам 2023 года опустился сразу на 10 позиций. Его обогнали другие губернаторы УрФО: глава Тюменской области Александр Моор, взявший бронзу, ЯНАО Дмитрий Артюхов, занявший 7 место, Алексей Текслер из Челябинской области на 14 месте и Дмитрий Махонин из Пермского края, получивший 17 место. На первом, уже по традиции, мэр Москвы Сергей Собянин.

Свердловского губернатора по итогам ушедшего года особо не ругали, но и не хвалили. Как считает политтехнолог и политический советник Сергей Маркелов, никакого движения в действиях Куйвашева по отношению к региону нет.

"Евгений Куйвашев остался при своих, двинуться дальше пока не может. Ситуация в Свердловской области напоминает тесто. Отскоков и движений – нет", – кратко указал Маркелов.

Напомним, что осенью 2022 года в Госдуме РФ презентовали патриотический рейтинг губернаторов во время СВО, где глава Среднего Урала стал одним из аутсайдеров. Всего через два месяца Куйвашев рухнул на 36 позиций в медиарейтинге глав российских регионов. 2023 год должен был стать подъемным для свердловского главы хотя бы за счет проведения Международного фестиваля университетского спорта, однако и здесь рейтинги не показали ничего выдающегося. Все началось в феврале, когда Куйвашев стал лидером по дистанцированию от помощи в общей победе СВО, а завершилось 19-м местом в ТОПе центра "Рейтинг".