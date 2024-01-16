В Югре полицейский устроил смертельное ДТП

Начальник УМВД России по Югре назначил служебную проверку из-за полицейского, устроившего ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

ДТП произошло 14 января, на 19 километре автодороги "Сургут - Нижневартовск". Погибла пассажирка Nissan Terrano.

Виновный водитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ. По неофициальным данным, полицейский якобы был пьян. Он был не на службе и ехал на личном автомобиле Toyota Chaser. В ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

Начальник УМВД России по ХМАО – Югре назначил проведение служебной проверки в отношении сотрудника и его руководителей, после завершения которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении него возбуждено уголовное дело.