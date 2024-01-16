Shot: В Иркутской области задержан молодой человек, планировавший массовое убийство

Молодой человек, который подозревается в планировании массового убийства, задержан в Иркутской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 19-летний житель Железногорска-Илимского нигде не работал и не учился. Атаку он собирался совершить в одном из общественных мест города 28 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Shot пишет, что мужчина сначала готовил налет на оружейный магазин, чтобы добыть орудие для расстрела.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке нападения на свою школу. Дома у школьника нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.