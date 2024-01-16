МВФ: До 50% рабочих мест в странах могут быть заменены ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) изменит или заменит до половины рабочих мест в мире. Об этом написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она прокомментировала исследование МВФ. И отмечает, что ИИ может заменить рабочие места и усилить неравенство.

"Результаты [исследования МВФ] поразительны: почти 40% занятых в мире подвержены влиянию ИИ. Исторически автоматизация и информационные технологии, как правило, влияли на выполнение рутинных задач, но одной из особенностей ИИ является его способность влиять на высококвалифицированные рабочие места. В результате страны с развитой экономикой сталкиваются с бóльшими рисками по сравнению с странами с формирующимся рынком и развивающимися странами", - пишет Георгиева.

В "развитых странах" ИИ изменит около 60% рабочих мест. В странах с формирующимся рынком это около 40%, а в бедных странах - около 26%.

Говоря о росте неравенства, Георгиева отмечает, что ИИ может повысить доходы работников с высоким доходом и доходы компаний. При этом она уверена, что эра ИИ очень близка, и она принесет "процветание для всех". Такой вывод противоречит ее же собственным словам, напоминая некий догмат.

В исследовании говорится, что внедрение ИИ может усугубить "цифровую пропасть и неравенство в доходах между странами".

Как считает специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов, внедрение ИИ является закреплением тенденции на понижение качества и экономию средств.

"ИИ понижает качество всего, до чего он дотрагивается. Вы звоните в контакт-центр банка и не можете пробиться к живому оператору. А сам чат-бот не решает вашу проблему. Он снижает нагрузку на контакт-центр, экономит деньги, но вам не помогает. Вас он просто приучил к тому, что контакт с сервисом теперь низкого качества", — рассказал эксперт.