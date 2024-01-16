В Эстонии собрались перестать давать деньги на образование на русском языке

Эстонские власти собрались прекратить финансирование образования на русском языке и перейти на эстонский. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас. Она добавила, что при переходе на единое образование при выборе формы обучения необходимо учитывать языковые навыки ребенка и то, чтобы обучение применялось к нему лингвистически и методично.

"Направление ребенка с родным эстонским языком в класс, где обучение на эстонском языке предназначено для детей, не владеющих эстонским языком, не является законным", - цитирует премьер-министра пресс-служба парламента.

Ранее глава МВД страны Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Эстонии, должны быть конфискованы или перерегистрированы.

"Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", – сказал министр.