"Каникулы — в школах у детей": Володин возмутился "клеветой" на депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии палаты раскритиковал журналистов, которые пишут, что депутаты были на каникулах.

"Журналисты не меняются, пишут, что у нас каникулы. Это в Конгрессе США каникулы, а у нас – работа в регионах, первое, второе января – праздники, а остальное – работа. Какие каникулы?! Каникулы в школах у детей", – заявил председатель Госдумы.

Он добавил, что в 2023 году Госдума вернула в казну 1,2 млрд руб., сэкономив, в том числе, на фонде оплаты труда.

После этого депутаты зарегистрировались. Оказалось, что на первом в году заседании Госдумы отсутствовали 25 народных избранников. О причинах их отсутствия Володин не сообщил.