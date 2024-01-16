16 Января 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Большинство жалоб Путину из Свердловской области – на ситуацию в здравоохранении

Народный фронт проанализировал обращения, поступившие от жителей Свердловской области к президенту России в рамках "Итогов года с Владимиром Путиным".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения организации, больше всего свердловчане просят Путина обратить внимание на ситуацию с медициной.

"Именно жалобы на систему здравоохранения занимают лидирующее место по количеству: порядка 15% касаются низких зарплат медиков, кадровых проблем, обслуживания пациентов и состояния больниц", - отметил руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Представители президентской организации пообещали обратить внимание на каждый сигнал и найти ответственных.

Напомним, что жалобы можно назвать уже системными – в декабре на "прямую линию" Путина поступило обращение из Рефтинского. Местный житель рассказал о разрухе в системе здравоохранения: по его словам, зарплаты врачей оставляют желать лучшего, а население не может получить должную помощь. Свердловские власти тогда попытались успокоить общественность.

А сегодня стало известно, что Минздрав отправил проверку в Кушву после жалоб президенту от сотрудников "скорой". Также в обстоятельствах намерена разобраться прокуратура.

Теги: Путин, жалобы, медицина, Свердловская область


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