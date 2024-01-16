16 Января 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;А поговорить?&quot; / youtube.com/@apogovorit

Россиянам нравятся книги Акунина*, но они рады, что их больше не издают

Россияне, знакомые с творчеством писателя Бориса Акунина*, в большинстве своем симпатизируют книгам автора, им нравится. Но при этом они поддерживают решение издательств и магазинов отказаться от работы с Акуниным* (больше не печатают его книги и снимают с продажи). Такие противоречивые результаты дал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, финансируется государством).  

Больше половины россиян (57%) не знают никаких произведений Акунина*. При этом рассказать о похождениях сыщика Эраста Фандорина может каждый третий россиянин (благодаря экранизациям книг).

"Творчество Акунина* чаще знакомо <…> высокообразованным россиянам, в возрасте 25 лет и старше, ежедневным интернет-пользователям (25% и 26% соответственно) и проживающим в Центральном и Северо-Западном федеральном округе; в обеих столицах доля осведомленных достигает максимума – почти каждый второй москвич и петербуржец читал его книги (45%), более трети смотрели экранизации (37%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Не знают о книгах Акунина* в основном молодые люди, граждане с неполным средним образованием, жители сел и активные телезрители.

Россияне, знакомые с произведениями Акунина*, в большинстве своем симпатизируют творчеству писателя – 58%. Причем, как отмечают социологи, на симпатиях не отразилась информация о взглядах писателя и объявление его иноагентом.

По данным ВЦИОМ, отказ издательств и магазинов от книг Акунина* "в той или иной степени поддерживают 7 из 10 наших сограждан (69%)". Интересно, что в правильности "наказания" уверены и 63% тех, кто знаком с книгами писателя.

Каждый пятый назвал решение приостановить выпуск и продажу книг писателя неправильным (19%), затруднился с ответом каждый восьмой (12%).

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ

Теги: борис акунин, книги, россияне


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