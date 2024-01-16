В Перми второй день подряд "минируют" школы

В Перми второй день подряд "минируют" образовательные учреждения. Сегодня поступило анонимное сообщение о минировании школы №42, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Работники и учащиеся школы были эвакуированы. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, угроза жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует.

Вчера в Перми "минировали" школу №136. Сотрудников и воспитанников образовательного учреждения эвакуировали, но опасных предметов не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение.

Вечером, 14 января, в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. Было принято решение усилить пропускной режим. Сообщается, что аналогичные угрозы поступали и в образовательные учреждения других регионов.

Мэр Перми Эдуард Соснин призвал горожан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.