16 Января 2024
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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский губернатор предлагает отказаться от вечеринок до окончания СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить молодежи устраивать вечеринки во время СВО.

"Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Это гражданская позиция, она не может быть другой. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой", - цитируют СМИ главу региона.

Кондратьев предлагает провести "трансформацию осознанности" и оставить работать музеи, театры и другие учреждения культуры.

Неизвестно, как на инициативу губернатора посмотрят в курортных городах его региона, в том числе Сочи, где на увеселительные мероприятия, в том числе вечеринки, приходится значительная часть доходов бюджета.

Теги: вениамин кондратьев, краснодарский край, вечеринки, сво


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