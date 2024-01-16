Кубанский губернатор предлагает отказаться от вечеринок до окончания СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить молодежи устраивать вечеринки во время СВО.

"Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Это гражданская позиция, она не может быть другой. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой", - цитируют СМИ главу региона.

Кондратьев предлагает провести "трансформацию осознанности" и оставить работать музеи, театры и другие учреждения культуры.

Неизвестно, как на инициативу губернатора посмотрят в курортных городах его региона, в том числе Сочи, где на увеселительные мероприятия, в том числе вечеринки, приходится значительная часть доходов бюджета.