16 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Свердловчан предупредили о сильном ветре в ближайшую среду

Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре, который синоптики прогнозируют уже на 17 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, завтра в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха при этом составит минус 9-15 градусов.

Спасатели просят оставаться бдительными, а при необходимости обращаться по номерам: 101 и 112.

В ветренную погоду особенно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, а также от строящихся или ремонтируемых объектов.

Автовладельцам стоит быть внимательнее за рулем, не парковать автомобиль вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.

Теги: ветер, МЧС, предупреждение


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