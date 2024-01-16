Губернатор Новосибирской области дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ

Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» совместно с МООО РСО, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Титан-2» организуют зимний этап Межрегиональной студенческой стройки СКИФ, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+ строится в наукограде Кольцово. Его уникальность в том, что он будет излучать самый яркий пучок фотонов.

Приветствуя собравшихся в Новосибирском политехническом колледже, Губернатор Андрей Травников отметил, что прошлогодний летний трудовой семестр студотрядов на стройке СКИФ прошёл успешно.

"132 бойца студенческих строительных отрядов из 9 регионов страны работали в наукограде Кольцово. Стройка Сибирского кольцевого источника фотонов продолжается, ведётся каждый день фактически круглосуточно во все времена года. Понятно желание современного поколения студотрядов не пропустить важные современные этапы строительства и поучаствовать в создании этого уникального научного объекта. Мы присутствуем на старте зимнего трудового семестра, на который уже заявились представители колледжей и техникумов из 6 регионов России. Стройка необычная, интересная, и своими руками поучаствовать в решении многих технологических и проектных задач – это очень важно. Кроме того, конечно, ребятам будет что вспомнить после этой стройки. Напомню, что первые синхротронные установки для учёных были созданы именно в нашей стране. По инициативе Президента России, в 2018 году было решено создать такую установку. Как это свойственно нам, россиянам, мы сразу замахнулись на установку с запредельными параметрами – поколения 4+ с характеристиками, которых у подобных проектов в мире пока не существует. Вы участвуете в формировании нашего нового лидерства на планете. Желаю, чтобы те недели, которые вы проведёте в работе на СКИФе, запомнились вам на всю жизнь" – обратился к собравшимся Губернатор.

В зимнем семестре примут участие 100 представителей ССО из 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областей, Чеченской Республики, Алтайского края, Республики Татарстан. В период с 10 января по 10 марта 2024 года студенты будут выполнять бетонные, арматурные и подсобные работы на объекте.

В рамках проекта для участников будут организованы творческие, спортивные и образовательные мероприятия. По окончании проекта определят лучший отряд по производственным показателям, лучший отряд по комиссарской деятельности и лучший отряд по совокупности показателей.

Напомним, 5 июля 2023 года перед главным корпусом Новосибирского государственного университета состоялось торжественное открытие Межрегиональной студенческой стройки СКИФ. 25 августа в Доме учёных СО РАН прошло торжественное закрытие, были озвучены итоги конкурсов. Лучшим мастером был назван Данил Стоев, ССО «Азимут», Новосибирская область; лучший отряд по совокупности показателей – также ССО «Азимут».

Работа студотрядов на стройке СКИФ вновь доказала, что в Новосибирской области – очень сильное и динамично развивающееся движение студотрядов. Наш регион стал местом притяжения талантливой и активной молодёжи, предоставил возможность для приложения сил и талантов, участия в значимом событии для области и всей страны.

Сибирский кольцевой источник фотонов – флагманский инвестиционный проект программы «Академгородок 2.0.», один из крупнейших в России за последние десятилетия. СКИФ поможет проводить передовые научные исследования в важнейших областях – медицине, сельском хозяйстве, энергетике и многих других. С его помощью наши учёные выйдут на прорывные открытия и разработки и тем самым ускорят достижение Россией технологического суверенитета. Строительство СКИФ ведётся по Указу Президента России в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».