За два года регионы УрФО восстановили и построили 689 объектов на Донбассе

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из ключевых тем стала работа субъектов на подшефных территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред напомнил, что помощь регионам Донбасса оказывают все субъекты УрФО. За два года удалось восстановить и построить 689 объектов (195 в 2022 году и 494 в 2023 году). В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров.

"2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жильё. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. И эта работа продолжится", – подчеркнул Владимир Якушев, добавив, что особое внимание необходимо уделить качеству строительства, в т.ч. оперативно устранять выявленные недостатки.

В планах на 2024 год работа над 103 объектами, в 2025 году – над 130.