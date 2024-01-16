Минздрав пытается восстановить исследования ПЭТ/КТ для онкобольных свердловчан

Минздрав Свердловской области уже ведет переговоры с "ПЭТ-Технолоджи" для восстановления проведения исследований ПЭТ/КТ онкобольным пациентам. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

"В ближайшие дни тарифы согласуют, и исследования снова начнут проводить. Конечно, пациентам не надо ехать ни в Пермь, ни в Самару, ни в Омск", - говорится в сообщении.

Напомним, что на сайте Центра "ПЭТ-Технолоджи" в Екатеринбурге появилась информация о приостановлении с 9 января для всех онкобольных исследований ПЭТ/КТ за счет программы ОМС. Якобы установленный на 2024 год тариф на услуги не покрывает реальных затрат. При этом, в Центре отметили, что возобновят исследования при увеличении тарифа.

На период приостановления работы, свердловским пациентам предлагали обращаться в центры "ПЭТ-Технолоджи" в Перми, Самаре, Кирове или Омске.