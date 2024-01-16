СМИ: Брюссель проводит аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС

Брюссель начал аудит предоставленных Украине странами ЕС вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран оказался меньше, чем было для них возможно, сообщает Financial Times.

Один из источников издания отметил, что проверка встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих выдавать полные данные.

Также газета уточняет, что решение начать проверку было принято после того, как канцлер Германии Олаф Шольц потребовал сравнить военные поставки стран ЕС на Украину. Выводы должны представить перед саммитом Евросоюза, намеченным на 1 февраля, пишет РИА Новости.

В октябре прошлого года Шольц сообщил, каков объем помощи, оказанной ФРГ Украине после начала специальной военной операции. Речь идет о помощи на €24 млрд. Кроме того, Германия подготовила еще €1,4 млрд на ПВО в рамках зимнего пакета.