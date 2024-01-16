Очередная коммунальная авария на Урале: без отопления остались жители Кушвы

На Среднем Урале произошла очередная коммунальная авария. На этот раз жители города Кушва остались без отопления.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, 15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На данный момент работы по устранению неполадок завершены, идет прогрев котла.

"На нормативные показатели планируется выйти сегодня к 14:00. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов лично контролирует восстановление теплоснабжения в городе Кушва", - уточнили в департаменте.

Напомним, что этой зимой из-за аварий проблемы с отоплением возникали и в других точках региона: Екатеринбурге, Ключевске, Нижнем Тагиле и Заречном. В отдельных случаях на ситуацию даже обратил внимание Следственный комитет.