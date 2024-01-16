16 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР заинтересовался массовым заболеванием жителей Краснотурьинска после посещения закусочной

Следственный комитет намерен выяснить, каким образом в Краснотурьинске произошло массовое заболевание посетителей в одной из местных закусочных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Вероятно, речь идет о семи случаях гепатита А среди взрослых посетителей закусочной "Гиро". По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания были зарегистрированы 11-12 января. На тот момент диагноз был подтвержден у троих человек, которые накануне купили еду в "Гиро" на улицах Ленинского Комсомола. и Рюмина.

"На объектах питания обнаружены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медобследование, готовят блюда в неспециальной одежде", – отметили в управлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки. Речь идет о ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, по данным СМИ, индивидуальный предприниматель перед открытием закусочной не известил Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Ведомство составили протокол о временном запрете работы "Гиро" по всему городу, материалы дела будут переданы в суд.

Теги: Краснотурьинск, закусочная, заболевание, СКР


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