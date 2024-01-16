16 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект о мобилизации без доступа к ключевым военным данным

Обновленный проект закона о мобилизации депутаты Верховной Рады Украины будут рассматривать в условиях ограниченного доступа к данным о происходящем на фронте, численности ВСУ и т.д., поскольку у 90% из них нет доступа к военной тайне, сообщил депутат Рады от партии "Голос" Андрей Осадчук.

"Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", - цитируют Осадчука украинские СМИ.

Отметим, что этот правительственный законопроект Рада уже пыталась рассмотреть, но у специальной согласительной комиссии было слишком много вопросов к документу, поэтому его вернули на доработку. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что некоторые пункты законопроекта нарушают права человека.

Теги: верховная рада, украина, законопроект, военная тайна


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