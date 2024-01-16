Более 200 000 туристов посетили Тюменскую область в новогодние праздники

Более 200 000 туристов посетили Тюменскую область в новогодние праздники, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе отдохнули представители более 70 субъектов страны, в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего гостей приезжали из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

В лидерах по посещаемости – термальные минеральные источники. Их гостями стали более 70 000 человек. В Тобольске побывало порядка 13 000 туристов.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что несмотря на то что новогодние каникулы в Тюменской области выдались морозными, интерес у туристов к региону стабильно высок.

"Все чаще отдых с настоящим сибирским гостеприимством выбирают семьи с детьми", - заявила она.

Сообщается, что в среднем продолжительность отдыха увеличилась на один день по сравнению с праздниками в 2023 году и составила три - четыре дня. Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха – 80%.

Новогодние праздники в Тюменской области отметили участники брендового маршрута "Рождество по-сибирски", а также самого большого за всю историю железнодорожного круиза "В Сибирь".