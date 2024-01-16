Белоруссия останется без Tinder

Tinder уйдет из Белоруссии. С15 февраля пользователи приложения не смогут пользоваться его функциями.

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"Начиная с 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или входить в свою учетную запись. Вы сможете знакомиться и общаться в чате с другими пользователями до истечения этого срока", - говорится в сообщении Match Group.

Пользователи, оформившие подписку, могут пользоваться ею до указанной даты. Потом оставшиеся деньги вернут.

Отметим, в прошлом году аналогичное решение принято для пользователей Tinder из России.