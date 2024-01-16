16 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге арестован нелегальный мигрант, напавший на сотрудника МЧС

В Екатеринбурге суд арестовал мигранта, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. Пострадал сотрудник МЧС.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 10 января на улице Титова в уральской столице, где произошло ДТП между двумя автомобилями. Из-за этого возник конфликт, и группа мужчин стала проявлять агрессию к сидевшей машине девушке. В это время мимо проезжали сотрудники МЧС, которые вступились за нее. Тогда, по версии следствия, 35-летний гражданин Азербайджана применил насилие к одному из сотрудников.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, представитель МЧС, пострадавший от рук уличного дебошира, обратился по поводу данного ЧП в Следственный комитет, где сейчас и расследуется дело.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, передав его следователям для дальнейшей работы. Статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы, чтоб неповадно было поднимать руку на представителей правоохранительных ведомств при исполнении ими своих служебных обязанностей. На территории нашей страны задержанный находился незаконно, за что представители МВД завели на него административное дело", - отметил полковник Горелых.

Суд заключил задержанного нелегала под стражу. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Стоит отметить, что преступления с участием приезжих иностранцев в Екатеринбурге не редкость. Так, накануне был задержан один из мигрантов, напавших на местного жителя во дворе дома на улице Дорожной. А глава СКР Александр Бастрыкин относил Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.

Теги: мигрант, нападение, арест, МЧС, Екатеринбург


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