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Общество Свердловская область
Фото из архива пресс-службы правительства Забайкалья

Бывший замглавы свердловского Минстроя Дубровин покинет СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Игорю Дубровину. Его выпустили на свободу из СИЗО.

Напомним, 22 декабря прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Дубровину срок содержания под стражей до 27 февраля 2024 года. Однако защитник фигуранта подал апелляционную жалобу в областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сегодня материалы дела были рассмотрены. Мера пресечения бывшему замглавы свердловского Минстроя изменена на запрет определенных действий. Он покинет следственный изолятор.

Игорь Дубровин в суде.(2023)|Фото: Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга

Напомним, что задержали Дубровина в Чите в середине декабря. Сообщалось, что на него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и подозревают в хищении денег в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Игорь Дубровин был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. На Урале отвечал за возведение объектов Универсиады-2023 и нового зала Свердловской филармонии. В дальнейшем чиновник перебрался в Забайкалье, где занимал пост вице-премьера правительства края.

Теги: Дубровин, СИЗО, суд


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