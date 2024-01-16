16 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор намерен создать "цифровую границу России"

Необходимо создать в России доверенную базу геолокации IP-адресов, что повысит эффективность защиты отечественных ресурсов от кибератак. Соответствующий проект совместного приказа Минцифры и Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Целью приказа является сбор информации о страновой (географической) принадлежности IP-сетей, говорится в пояснительной записке. С 2022 года многократно выросло количество и интенсивность DDoS-атак на российские государственные ресурсы. В основном атаки идут из-за рубежа.

Роскомнадзор предлагает включить в перечень информации, передаваемой операторами связи, сведения об используемых ими сетевых адресах и месторасположении диапазона сетевых адресов. Так будет сформирована доверенная база данных геолокации IP-адресов в России и создана "цифровая граница РФ".

Теги: интернет, сеть, роскомнадзор


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