Заслуженный городской чиновник: в России появилось новое почетное звание

В России появилось новое почетное звание – Заслуженный работник местного самоуправления. Указ об учреждении звания, подписанный Путиным, опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что звание смогут получить сотрудники как непосредственно администраций городов, районов и других муниципальных образований, так и работники подведомственных организаций.

Для присвоения звания соискатель должен проработать в системе не менее 20 лет и иметь отраслевые награды от федеральных или региональных властей.