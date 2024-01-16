35 квартир получили повреждения при атаке беспилотника в Воронеже

16 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
Фото: telegram-канал Вадима Кстенина / t.me/vadim_kstenin

35 квартир получили повреждения при атаке беспилотника в Воронеже

35 квартир в Воронеже, по предварительным данным, получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной", - написал губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.

В пункт временного размещения, который открыли в школе для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников, добавил губернатор.

Mash пишет, что целью ночной атаки дронов был военный аэродром Шилово. Все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, в Воронеже ввели режим ЧС ввели после атаки украинских беспилотников. Обломки одного из БПЛА попали в квартиру жилого дома на улице Тепличной, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

На месте работает комиссия по оценке ущерба. Власти пообещали компенсировать ущерб имуществу воронежцев.

Теги: дрон, воронеж, беспилотник, квартиры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети