35 квартир получили повреждения при атаке беспилотника в Воронеже

35 квартир в Воронеже, по предварительным данным, получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной", - написал губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.

В пункт временного размещения, который открыли в школе для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников, добавил губернатор.

Mash пишет, что целью ночной атаки дронов был военный аэродром Шилово. Все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, в Воронеже ввели режим ЧС ввели после атаки украинских беспилотников. Обломки одного из БПЛА попали в квартиру жилого дома на улице Тепличной, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

На месте работает комиссия по оценке ущерба. Власти пообещали компенсировать ущерб имуществу воронежцев.