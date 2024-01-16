Областные власти заинтересовались зарплатами сотрудникам "скорой" в Кушве только после обращения к Путину

16 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Областные власти заинтересовались зарплатами сотрудникам "скорой" в Кушве только после обращения к Путину

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков после обращения сотрудников "скорой помощи" Кушвы к президенту Владимиру Путину обратил внимание на проблему. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Группа в составе сотрудников Минздрава уже прибыла в муниципалитет и начала проверку в медицинском учреждении. Установлено, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме. В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия", - говорится в сообщении.

Ранее медики записали обращение к президенту Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров. Также кушвинские врачи выдвинули ряд требований и заявили, что если их условия не выполнят, то с 1 февраля они откажутся работать сверх нормативов.

В министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали организовать проверку. Также в обстоятельствах намерена разобраться прокуратура.

Теги: Кушва, Креков, скорая, обращение, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2024 09:07 Мск Свердловский минздрав отправил проверку в Кушву после жалоб сотрудников "скорой" Путину

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети