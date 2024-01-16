Областные власти заинтересовались зарплатами сотрудникам "скорой" в Кушве только после обращения к Путину

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков после обращения сотрудников "скорой помощи" Кушвы к президенту Владимиру Путину обратил внимание на проблему. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Группа в составе сотрудников Минздрава уже прибыла в муниципалитет и начала проверку в медицинском учреждении. Установлено, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме. В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия", - говорится в сообщении.

Ранее медики записали обращение к президенту Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров. Также кушвинские врачи выдвинули ряд требований и заявили, что если их условия не выполнят, то с 1 февраля они откажутся работать сверх нормативов.

В министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали организовать проверку. Также в обстоятельствах намерена разобраться прокуратура.