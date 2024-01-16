В России рекордно выросло число индивидуальных предпринимателей

В минувшем году в России до рекордного за 17 лет показателя выросло число индивидуальных предпринимателей (ИП). За год их стало больше на 378 тыс., всего в стране сейчас около 4,3 млн ИП.

Федеральная налоговая служба, предоставившая данные, связывает рост числа индивидуальных предпринимателей с повышением деловой активности и с регистрацией на присоединенных территориях. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях уже зарегистрировано 89 тыс. ИП.

Повышение же "деловой активности" эксперты связывают с уходом из России иностранных компаний.

При этом число юридических лиц в стране снижается, отмечают "Известия".