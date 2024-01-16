16 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Раздробили кости, укоротили ногу. Екатеринбуржец шесть лет пытается доказать вину больницы в непрофессионализме

Житель Екатеринбурга Андрей уже шесть лет пытается отсудить у краснодарских врачей компенсацию в 5 млн рублей за неправильное лечение его перелома. Уралец считает, что безалаберное отношение к пациенту, привело к тому, что в итоге ему пришлось укоротить ногу на 3,5 см. При этом, кпо словам екатеринбургских специалистов, такой операции можно было избежать.

Как передает Telegram-канал Mash, в 2018 году Андрей работал в Крымске помощником копровщика. Открутив по отмашке напарника не тот болт, мужчина упал с 4-метровой высоты и сломал ногу. По результатам рентгена его отправили к краснодарским медикам в больницу №1, однако там, по неизвестной причине, рентген делать не стали, а решили провести операцию по старым снимкам. Уральцу вставили штыри, наложили гипс и отправили лечиться по месту жительства.

По словам Андрея, уже получив снимки на руки, он увидел, что саморезы в таранной кости не соответствовали длине самой кости. Это показалось странным, а когда свердловский врач снял гипс, то стопа и вовсе осталась болтаться. Специалисты института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина заключили, что Андрея лечили только от одного перелома, при этом, проигнорировав остальные. Если бы изначально врачи замкнули таранную кость, то ее удалось бы сохранить. А в итоге уральцу раздробили кость и неправильно собрали, из-за чего уже дома пришлось провести еще 8 операций, одна из которых и стала укорачиванием ноги на 3,5 см.

Андрей обратился в Орджоникидзевский районный суд, потребовав компенсацию в 5 млн рублей и статус инвалида. Сейчас он не может пройти больше километра, не говоря уже о том, чтобы как раньше работать вахтами. Теперь его рабочий день составляет всего треть от прежнего графика, что существенно снижает и размер его зарплаты. Однако, по словам самого уральца, судья почему-то агрессивно настроена к нему и якобы всячески прикрывает обвиняемых Андреем врачей.

"Понять не можем, почему ортопед Лобанов не допрошен на данный момент. Она (судья - прим.ред.) вела себя очень агрессивно, не давала нам никак сказать, никакие доказательства не хотела принимать, укрывала всякие доказательства. Экспертиза назначена было частично - она оставила документы. Почему-то она решила, что они не нужны судмедэкспертам, поэтому они остались частично у нее. Мне дали 30% нетрудоспособности, поэтому я не могу работать полноценно вахтами и прочее. Суды длятся с 2018 года. У нас есть уже решение - везде отказали", - рассказал пострадавший.

По его словам, доказать удалось только производственную травму, за что ему выплатили 10 тыс. рублей на больничные расходы.

Напомним, что странное поведение судей по отношению к истцам, выступающим против больниц, наблюдалось и в деле ветерана ГУ ФСИН Виктора Горскова, которого, как уже было доказано, в екатеринбургской больнице заразили COVID-19. Это стало первым случаем в России, когда удалось доказать вину больницы в заражении пациента коронавирусом. Тогда, по словам Горсковых, судья также была настроена агрессивно: хамила, швыряла им документы или вовсе не давала времени на ознакомление с материалами. В результате, когда на очередное заседание прибыл журналист Накануне.RU, его, несмотря на разрешение истцов и прокуратуры, судья выставила из зала, сославшись на коронавирусные ограничения, которые, стоит подчеркнуть, за несколько дней до заседания, были отменены.

Теги: Екатеринбург, Крымск, Краснодар, нога, лечение, суд, компенсация


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