Сотрудник сгоревшего склада Wildberries признался, что поджег его

Один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджёг, а затем удалил свой аккаунт.

Работник 27 декабря опубликовал в чате сотрудников склада "ягодок" предупреждение для коллег о скором пожаре, пишет Shot. Тогда всерьёз подобное сообщение никто не воспринял. Вскоре склад в Шушарах полностью сгорел.

Вечером 13 января всё тот же сотрудник написал в чат, что именно он совершил поджог. Участники чата вскоре передали информацию о коллеге в компетентные органы. После признания сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.

Также известно, что вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Кроме того, пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.