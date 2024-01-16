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Происшествия Приволжский ФО Иркутская область
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области

"Ангарского маньяка" этапировали в Мордовию

Вступил в силу вынесенный в ноябре 2023 г. приговор "ангарскому маньяку" Михаилу Попкову. Он отправлен в колонию в Мордовии.

Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Напомним, в январе 2015 г. Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

В июле 2020 г. СКР возобновил расследование дела Попкова. В связи с новыми признательными показаниями его этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе маньяк дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в 1995-98 гг. в Ангарске. В 2021 г. суд сверх пожизненных сроков назначил ему еще девять лет и восемь месяцев лишения свободы. В ноябре 2023 г. суд в Иркутске вынес четвертый приговор Попкову за убийство в 1997-2003 гг. трех женщин. По новому делу Попков получил еще 10 лет колонии.

Теги: "Ангарский маньяк", Михаил Попков, срок, Мордовия


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