В Госдуму внесен законопроект о 25% региональных товаров в торговых сетях

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязать торговые сети иметь на полках не менее 25% товаров, произведенных на территории региона.

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к укрупнению федеральных торговых сетей и прекращению деятельности региональных. Крупные сети поглощают мелкие. В результате местные товаропроизводители часто не выдерживают конкуренции, и доля местной продукции в торговых сетях остается очень небольшой. Например, в сети "Магнит" это около 14%, в "Ленте" - около 20%, в "Пятерочке" - около 15%.

На важность поддержки региональных производителей обратил внимание президент России Владимир Путин на недавней большой пресс-конференции. Он призвал глав регионов продвигать региональные бренды. Это особенно важно в свете обеспечения продовольственного суверенитета страны.

Соавтор законопроекта глава ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что в Сочи, например, в торговых сетях только местная молочная продукция, хотя на Кубани производят много других продуктов.