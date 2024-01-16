16 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency / Getty Images

КСИР нанес ракетный удар по "антииранским группировкам" в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль.

В ночь на вторник несколько взрывов прогремело в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.

В заявлении КСИР говорится, что уничтожены базы антииранских террористических группировок. В частности, одной из целей был офис "Моссада" в Иракском Курдистане, где, по сведениям КСИР, планировались операции в регионе Ближнего Востока.

Местные СМИ сообщают, что в результате обстрела погиб курдский миллиардер Пешрав Дзейи и четверо членов его семьи. Известно, что бизнесмен был связан с израильским "Моссад".

Источник РИА Новости в администрации США сообщил, что американцы и принадлежащие Штатам объекты в Ираке не пострадали. Белый дом назвал удары КСИР по Ираку "безрассудными и неточными".

Представители КСИР заявили, что авиаудары были проведены в ответ на недавние теракты, совершенные на территории их государства.

Напомним, 3 февраля в иранском городе Керман прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли 89 человек, получили ранения 284 человека. Президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут наказаны по заслугам.

Теги: ксир, ирак, эрбиль, ракетный удар


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