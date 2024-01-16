Уникальный музей роботов-трансформеров в Перми закрылся

Уникальный музей роботов-трансформеров в Перми закрылся, сообщает Properm.ru со ссылкой на владельца музея Андрея Журавлева.

Продолжать работу музей не смог из-за проблем с долгами. Журавлев сообщил, что постарается выкупить экспонаты, которые ранее приставы арестовали за долги. Также он попытается открыть музей вновь - закрытие временное - от года до трех лет.

Последний день работы был 14 января.

Напомним, в декабре прошлого года пермские судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов. Андрей Журавлев, которому принадлежали игрушки, накопил 2 млн задолженности по кредитным и коммунальным платежам.

Приставы установили, что должник является основателем музея игрушек-роботов. Имущество предварительно оценили в 155 тыс. рублей. 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Сообщалось, что после уплаты задолженности игрушки должнику вернут.