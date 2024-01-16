Свердловский минздрав отправил проверку в Кушву после жалоб сотрудников "скорой" Путину

16 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский минздрав отправил проверку в Кушву после жалоб сотрудников "скорой" Путину

В министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали организовать проверку после жалоб сотрудников "скорой помощи" в городе Кушва.

Ранее медики записали обращение к президенту Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров. Также кушвинские врачи выдвинули ряд требований и заявили, что если их условия не выполнят, то с 1 февраля они откажутся работать сверх нормативов.

Накануне.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Там сообщили, что, по предварительной информации, ряд данных, озвученных в обращении, не нашел подтверждения.

"По распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова на проверку выехали сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты. Будет проведена проверка оказания медицинской помощи, штатного расписания, начислений заработных плат, в том числе положенных надбавок, а также материально-технических условий", - пообещали в ведомстве.

Также в обстоятельствах намерена разобраться прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Также будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений и достаточность финансирования ремонта помещений медучреждения и служебного транспорта.

Ранее сообщалось, что сотрудников "скорой" Екатеринбурга могли лишить так называемой 13-й зарплаты. Утверждалось, что это якобы сделали из-за того, что они не успевали на вызовы. Однако в свердловском Минздраве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Теги: Кушва, скорая, Путин, обращение, Минздрав


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети