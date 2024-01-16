Свердловский минздрав отправил проверку в Кушву после жалоб сотрудников "скорой" Путину

В министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали организовать проверку после жалоб сотрудников "скорой помощи" в городе Кушва.

Ранее медики записали обращение к президенту Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров. Также кушвинские врачи выдвинули ряд требований и заявили, что если их условия не выполнят, то с 1 февраля они откажутся работать сверх нормативов.

Накануне.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Там сообщили, что, по предварительной информации, ряд данных, озвученных в обращении, не нашел подтверждения.

"По распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова на проверку выехали сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты. Будет проведена проверка оказания медицинской помощи, штатного расписания, начислений заработных плат, в том числе положенных надбавок, а также материально-технических условий", - пообещали в ведомстве.

Также в обстоятельствах намерена разобраться прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Также будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений и достаточность финансирования ремонта помещений медучреждения и служебного транспорта.

Ранее сообщалось, что сотрудников "скорой" Екатеринбурга могли лишить так называемой 13-й зарплаты. Утверждалось, что это якобы сделали из-за того, что они не успевали на вызовы. Однако в свердловском Минздраве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.