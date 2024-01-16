16 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне отметили вредное влияние кукол Барби

Роскачество провело исследование влияния образа куклы Барби на детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Поводом к исследованию стало проведение опроса в прошлом году, а также заметный рост популярности кукол Барби. По данным Price.ru, интерес к стилю "Барби" в стране вырос в несколько раз из-за выпуска одноименного фильма.

Опрос, который провел Центр изучения потребительского поведения Роскачества, показал, что более половины опрошенных предпочитают играть с куклами, представляющими "Барби": 57% играли с такими куклами в детстве, и 36% отмечают, что их дети играют с ними сейчас. При этом 33% сообщили, что кукла быстро сломалась, 29% обратили внимание на резкий химический запах, а в 24% случаев у детей возникала аллергическая реакция от куклы. В то же время люди отмечали, что кукла транслирует извращения представления и феминизм, чрезмерное потребление, а слишком модельная внешность внешность куклы Барби вызывает у детей комплексы в отношении собственной внешности. Конкретных цифр Буцкая не привела, но отметила, что с нетерпением ждет опубликования полного исследования Роскачества.

Исследование включало 77 показателей, включая психолого-педагогическую экспертизу.

Теги: кукла, барби, роскачество


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