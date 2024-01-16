Власти не успевают подключить Старый Оскол к теплу в обещанные сроки

Тепло в отключенной части Старого Оскола появится позже, чем накануне обещали власти. В городе прорвало теплотрассу, из-за аварии начали остывать дома в нескольких микрорайонах.

"Фактически мы начали перезапускать заново систему подачи тепла в многоквартирные дома города. Я думаю, необходимо немного больше времени – работа продлится до 18.00 часов сегодняшнего дня", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отправил в город своего заместителя и министра ЖКХ.