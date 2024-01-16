Бывший вице-премьер Прикамья не признает вину в хищениях средств из фонда "Содействие — XXI век"

Бывший краевой вице-премьер Елена Лопаева не признала своей вины в хищениях средств из фонда "Содействие — XXI век", сообщает "Ъ-Прикамье".

По ее словам, версия обвинения о ее вине в растрате строится на показаниях экс-директора фонда Елены Найдановой, которая скрылась от суда. Лопаева сообщила, что за работу организации отвечала именно Найданова. Она заявила, что следствием не были установлены мотив и корысть, а также какие-то факты обогащения.

Напомним, гособвинение запросило шесть лет колонии для бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, обвиняемой в растрате свыше 67,9 млн руб. фонда "Содействие XXI век" в организованной группе с директором фонда Еленой Найдановой.

Также прокуратура просит оштрафовать ее на 900 тыс. руб. и на 2,5 года запретить занимать определенные должности.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.