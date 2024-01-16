Дональд Трамп выиграл первые кокусы

Экс-президент США Дональд Трамп победил на так называемых кокусах Республиканской партии в штате Айова. Кокусы в Айове считаются ключевыми для всей президентской кампании.

Кокусы – голосование за одного из потенциальных кандидатов в президенты от партии. В отличие от праймериз кокусы проводятся не администрациями штатов, а самими партиями и представляют из себя не голосование по бюллетеням среди членов партии или вовсе всех желающих, а просто сборы как можно большего количества участников в одном месте. У кого соберется больше людей – тот и победил. Кокусы проводятся в небольшом количестве штатов, тогда как праймериз – почти везде.

Трамп получил на кокусах более 55 тыс. голосов. Второе место занял губернатор Флориды Рон ДеСантис. Его результат вдвое хуже – около 23 тыс. голосов. На третьем месте бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

На следующей неделе кокусы пройдут в штате Нью-Гемпшир. Они считаются наиболее важными для Республиканской партии: обычно тот, кто их выигрывает, выигрывает и в целом возможность представить партию на выборах президента.

В своей победной речи в Айове Трамп похвалил своих оппонентов, заявив, что "ДеСантис и Хейли справились очень хорошо". "Они очень умные и очень способные люди", - сказал экс-президент США.