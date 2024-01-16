На форуме "Малая Родина - сила России" Андрей Трубецкой представил стратегию развития Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил на своих страницах в соцсетях о том, что его рабочая неделя началась с поездки в Москву, на ВДНХ, где проходит Всероссийский муниципальный форум.

"Рассказал о преимуществах стратегии развития Сургутского района до 2030 г., благодаря которым документ два года подряд признается лучшим на федеральном уровне", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

Стратегию власти муниципалитета разрабатывали сами, работали вместе с жителями. В обсуждении участвовало более 18 тыс. человек и почти 100 предприятий. Документ приняли в конце 2018 г., обновили в декабре прошлого года. Он совершенно рабочий и охватывает все направления развития муниципалитета. План реализации — 268 мероприятий для достижения 45 показателей, а также объекты в поселениях, которые готовим к строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

По стратегии власти муниципалитета реализуют восемь флагманских проектов. Так, по "Обеспечению комфортным и доступным жильем" за последние пять лет построены 339 тыс. кв. м жилья. Более 7 тыс. человек смогли улучшить свои условия проживания.

"Очередь на получение жилья сократили в 3,3 раза, а балки вообще ликвидировали", - отметил Андрей Трубецкой.

По "Обеспечению спортивной инфраструктурой" за эти годы на объекты спорта было направлено 533 млн руб., из них 75% — средства Сургутского района. С 2015 г. построены 55 спортивных объектов.

"К концу 2023 г. нарастили бюджет развития по сравнению с 2015 г. с 248,2 млн руб. до 1,7 млрд руб.", - написал глава Сургутского района.

Администрация района сама разработала инвестиционную стратегию.

"Запустили инвестпортал, где представлены 83 инвестплощадки, включая 28 частных. За пять лет только на поддержку бизнеса направили более 105 млн руб.. Число субъектов МСП увеличилось в три с половиной раза, налоговые поступления – в полтора раза. Численность занятых в бизнесе выросла в 2,4 раза – с 5,4 до 13,2 тыс. человек. На условиях муниципально-частного партнерства реализовали девять проектов на 4,7 млрд руб.", - сообщил Андрей Трубецкой.