16 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

17 проектов из Тюменской области получат поддержку Фонда президентских грантов

17 проектов из Тюменской области получат поддержку Фонда президентских грантов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Подведены итоги первого грантового конкурса 2024 года. Некоммерческие организации региона получат 23,7 млн рублей на реализацию идей. Размер грантов — от почти 500 тысяч до 6,3 млн рублей.

В списке победителей: Фонд развития творчества "Жизнь и дело" — "Кинопедагогика: VII Международный форум, программа обучения, VII Всероссийский конкурс "Лучший кинопедагог"; Социально ориентированный научно-образовательный центр "Импульс" — "Этнокалейдоскоп поколений; Региональное отделение Союза пенсионеров России по Тюменской области — "Бабушкина Тюмень многонациональная"; "Институт уникальных детей" — социально-педагогическая студия "Особые таланты 2.0"; Областной поисковый центр имени Артура Ольховского — "Сохраняя память"; Социально-психолого-педагогический центр "Лабиринт" — "Каркуша"; Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера" — "Предшкольная пора"; Федерация гандбола Тюменской области — "Нейромяч: программа укрепления внутрисемейных отношений"; Добровольческий молодежный центр "Грин хелперс" — "Собачья и кошачья радость"; Благотворительный фонд "Благотворение" — "Женщина вне диагноза"; Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка" — "Возраст танцам не помеха 2.0"; Молодежно-патриотическое объединение "Щит России" — "Я эту землю Родиной зову"; АНО "Пристань добрых дел" — "Серебряный фитнес-инструктор"; Ленинская окружная организация Тюмени региональной организации Всероссийского общества инвалидов — "Под водой"; Спортивный центр "Физкульт-привет" — "Вместе весело шагать"; Тюменское региональное отделение Всероссийского общества глухих — "Смотри на меня как на равного"; Тобольская организация по охране и популяризации историко-культурного наследия "Добрая воля" — "Народная аудитория".

Итоги конкурса были подведены 12 января координационным комитетом под председательством Сергея Киренко. Сообщается, что заявки подали 81 субъект РФ.

На поддержку некоммерческих организаций Фонд президентских грантов направит 2 млрд руб.31 региону одобрено софинансирование больше, чем в 2023 году; 18 – в том же объеме; 32 – в меньшем. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в данных субъектах в прошедшем году.

По сравнению с 2023 годом объем средств, заложенных самими регионами, увеличился на 0,7 млрд рублей и достиг 3,6 млрд рублей. Таким образом в 2024 году на региональных конкурсах, софинансируемых Фондом президентских грантов, между некоммерческими организациями будут распределены 5,6 млрд руб.

Теги: президентские гранты, НКО, конкурс, проекты


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