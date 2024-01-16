Тельмановский район ДНР станет новой подшефной территорией Свердловской области
У Свердловской области в 2024 году появилась новая подшефная территория - Тельмановский район ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента России по УрФО.
"2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. И эта работа продолжится", – заявил полпред УрФО Владимир Якушев.
Только за прошедшие два года удалось восстановить и построить 689 объектов в ДНР:
- 412 жилых домов,
- 108 объектов ЖКХ,
- 59 школ,
- 34 детских сада,
- 27 медучреждений,
- 21 социальный объект,
- 18 дорог,
- 10 многофункциональных центров.
Причины назначения новой подшефной территории не называются. Известно, что в 2024 году Уральский федеральный округ намерен восстановить 103 объекта инфраструктуры Донбасса. Аналогичные планы и на 2025 год.