Тельмановский район ДНР станет новой подшефной территорией Свердловской области

У Свердловской области в 2024 году появилась новая подшефная территория - Тельмановский район ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента России по УрФО.

"2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. И эта работа продолжится", – заявил полпред УрФО Владимир Якушев.

Только за прошедшие два года удалось восстановить и построить 689 объектов в ДНР:

412 жилых домов,

108 объектов ЖКХ,

59 школ,

34 детских сада,

27 медучреждений,

21 социальный объект,

18 дорог,

10 многофункциональных центров.

Причины назначения новой подшефной территории не называются. Известно, что в 2024 году Уральский федеральный округ намерен восстановить 103 объекта инфраструктуры Донбасса. Аналогичные планы и на 2025 год.