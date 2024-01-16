В Екатеринбурге должник по налогам прятал свою машину от приставов в сугробе

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали автомобиль должника по налогам. Машину прятали в сугробе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, ранее было возбуждено сразу 6 исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на сумму около 250 тысяч рублей. Поскольку должник платить по счетам не спешил, за него взялись судебные приставы. Они выяснили, что у мужчины имеется автомобиль "Тойота Селика". Машину объявили в исполнительный розыск.

В итоге иномарку обнаружили под сугробом снега на летних шинах. Машина была припаркована около 165 школы Екатеринбурга. Спорткар эвакуировали на специализированную автостоянку и передали на ответственное хранение.

Как отметили в службе судебных приставов, если в ближайшее время уралец не приступит к погашению задолженности, авто отдадут на оценку и реализацию в Росимущество.