16 Января 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

В Турции считают, что Запад не готов к урегулированию на Украине

Турция пока не видит готовности Запада к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ситуация рискует зайти в тупик, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Ранее премьер-министр Риши Сунак прибыл в украинскую столицу, Киев, чтобы объявить о выделении нового крупного пакета поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины. Англия увеличит военное финансирование Украины до 2,5 млрд фунтов стерлингов, поддержав крупнейшее в истории обязательство по использованию беспилотников. Премьер-министр и президент Владимир Зеленский также подписали Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности.

Теги: Турция, Украина, урегулирование


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