16 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
Фото: telegram-канал Вадима Кстенина / t.me/vadim_kstenin

В Воронеже обломки беспилотника попали в жилую многоэтажку, пострадал ребенок

В Воронеже ввели режим ЧС ввели после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Обломки одного из БПЛА попали в квартиру жилого дома на улице Тепличной, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Жители дома эвакуированы и размещены в соседней школе.

Атака беспилотника на многоэтажку в Воронеже(2024)|Фото: telegram-канал Вадима Кстенина / t.me/vadim_kstenin

По словам мэра, на месте работает комиссия по оценке ущерба. Кстенин в своем Telegram-канале добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Он пообещал компенсировать ущерб имуществу воронежцев.

В результате ночного налета также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. Там обошлось без возгораний.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над Воронежской областью. Еще четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.

Теги: воронеж, беспилотник, многоэтажка, девочка


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