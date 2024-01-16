В Воронеже обломки беспилотника попали в жилую многоэтажку, пострадал ребенок

В Воронеже ввели режим ЧС ввели после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Обломки одного из БПЛА попали в квартиру жилого дома на улице Тепличной, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Жители дома эвакуированы и размещены в соседней школе.

По словам мэра, на месте работает комиссия по оценке ущерба. Кстенин в своем Telegram-канале добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Он пообещал компенсировать ущерб имуществу воронежцев.

В результате ночного налета также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. Там обошлось без возгораний.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над Воронежской областью. Еще четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.