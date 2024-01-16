Под Екатеринбургом водитель сбил пьяного подростка. Школьник находится в коме

В поселке Бобровский под Екатеринбургом 16-летний пешеход попал под колеса "Субару Импреза" и впал в кому. У школьника нашли признаки алкогольного опьянения. Подробнее о ДТП Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла около 22.00 14 января на 9 километре автодороги "Арамиль - Фомино". По предварительным данным, 50-летний водитель двигался со стороны поселка Колос в сторону Арамиля. В это время подросток решил перейти дорогу в неположенном месте, из-за чего и произошел наезд. Парня госпитализировали в ДГКБ №9 города Екатеринбурга с телесными повреждениями. Сейчас ребенок находится в состоянии комы, имеются признаки алкогольного опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля "Субару Импреза", является жителем Колоса, имеет общий стаж управления транспортными средствами 34 года, к административной ответственности привлекался 195 раз, 17 штрафов не оплачено. Освидетельствование показало, что во время ДТП он был трезв. Подросток проживает в Бобровском и в тот вечер возвращался домой после прогулки. На его одежде также отсутствовали световозвращающие элементы.

Водитель рассказал, что ехал в районе 32 дома на по улице 1 Мая и вдруг под его колеса внезапно бросился подросток. Тот резко принял вправо и затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

При осмотре места происшествия, Госинспектором дорожного надзора были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нерасчищенный тротуар. Организации, обслуживающей дорогу, выдано предписание на устранение недостатков. Помимо этого, в отношении водителя составлено сразу шесть административных материалов за неуплату административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Информация по факту ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.