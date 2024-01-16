"Денег не просят, но…" Мошенники снова выдают себя за главу Новоуральска

Мошенники придумали новую схему обмана, выдавая себя за главу ЗАТО Новоуральск Вячеслава Тюменцева.

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О провокации мэр предупредил на своей странице в соцсети. По словам Тюменцева, злоумышленники в Telegram-канале снова рассылают сообщения от его имени.

"Как правило, денег напрямую не просят, но предупреждают о возможном звонке сотрудников ФСБ. Ну а как дальше все происходит, думаю, вы знаете. Информация уже передана в правоохранительные органы", - рассказал глава Новоуральска.

Мэр добавил, что личные сообщения в мессенджерах он никому не отправляет и призвал всех к бдительности.

Напомним, ранее мошенники уже выдавали себя за Тюменцева. Тогда аферисты требовали переводить им деньги.