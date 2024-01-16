Режиссеру Беркович вменили дискриминацию русских мужчин

Озвучены результаты новой экспертизы по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле "Финист Ясный Сокол".

Сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова сделала вывод, что обвиняемые специально сформировали в пьесе "романтический образ террориста", чтобы сделать его "интересным и привлекательным для девушек и женщин", пишет "Ъ". Драматургу и режиссеру вменили также дискриминацию русских мужчин. Эксперт также полагает, что упомянутый в пьесе шариатский брак "подразумевает различные формы полиамории" и "практически гарантирует невозможность возвращения женщины в русло традиционной семейной жизни". Защита обвиняемых возмущена качеством экспертизы.

Спектакль "Финист Ясный Сокол" вышел в 2020 г. и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом. Уголовное дело на режиссера и драматурга возбудили в мае 2023 г. Дамы находятся под арестом, вину не признают.