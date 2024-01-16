В Совфеде высказались о нейтральном флоте в Черном море

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор.

Это делается по соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала этот договор, сообщил РИА Новости политик.

В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

Как сообщалось, Россия бесплатно предоставит зерно для стран Африки, а арабские страны оплатят перевозку. При этом арабов смущает возможность санкционных ограничений в случае, если они напрямую перевезут российское зерно в Африку, поэтому поставки будут осуществляться через Турцию, которая с выгодой для себя переработает российское зерно в муку.