Центробанк РФ раскритиковал взимание банками комиссий с застройщиков за выдачу ипотеки

Выдача банками льготных ипотечных кредитов только у тех застройщиков, которые готовы платить им комиссию, снижает прозрачность рынка жилья, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность ипотечного кредитования.

Об этом следует из разосланного 15 января сообщении от представителя Центробанка России. Как указывает регулятор, складывающая с начала 2024 года на рынке практика приведет к тому, что застройщики включат комиссии в стоимость квартир, что еще сильнее увеличит разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье. Отмечается, что цена в новостройках сейчас на 40% выше, чем на вторичном рынке.

В качестве меры для выравнивания ситуации регулятор предложил оператору льготной программы Дом.РФ расширить лимит на выдачу ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии. Ситуация несет риски для ипотечных заемщиков. ЦБ РФ будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы завышенные цены не привели к системным рискам, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты. Кроме того, ВТБ и "Альфа" сообщили, что будут оформлять кредиты только на жилье, купленное у их партнеров. Так финансовые организации фактически стали требовать от застройщиков софинансирования кредитов.